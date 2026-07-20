Cristina Branco entre os cinco vencedores dos Prémios Play Tradicional

A cantora venceu o prémio Melhor Álbum de Música Tradicional com o disco "Mulheres de Abril". Já o coletivo Retrimbar foi distinguido como Melhor Artista ou Grupo Tradicional.

A cantora Cristina Branco é uma das vencedoras dos Prémios Play Tradicional atribuídos, no domingo, pela Audiogest, a associação de gestão coletiva de direitos dos produtores fonográficos.

A criadora de "Folha em Branco" (Teresinha Landeiro/Fado Rosita, de Joaquim Campos) venceu na categoria Melhor Álbum de Música Tradicional, pelo álbum "Mulheres de Abril", que este ano também lhe deu o Prémio José Afonso, atribuído pela Câmara da Amadora.

Na categoria Melhor Artista ou Grupo Tradicional, venceu o coletivo Retrimbar, constituído em 2008 em Espinho. O grupo é formado pelos músicos Afonso Passos, Andrés Nunes, Andres 'Pancho' Tarabbia, António Serginho, Beatriz Rôla, Jorge Loura, Miguel Ramos e Sara Yasmine, e tem editados os álbuns "Voa Pé" (2016) e "Levantar do Chão" (2022).

O multi-instrumentista Amadeu Magalhães venceu na categoria Melhor Álbum ou EP Instrumental, com o álbum "Terraviva" (2025).

Na categoria Melhor Recriação da Música de Raiz Tradicional, o distinguido foi o projeto Omiri, do músico Vasco Ribeiro Casais, que considera que as tradições musicais populares "estão vivas" e são fonte de inspiração, como demonstra no álbum "Modas novas e algumas velhas" (2025).

"As tradições continuam vivas, estão é um bocadinho longe do grande público em geral, mas os artistas mais 'mainstream' da pop, do rock, etc., têm estado a descobrir e a valorizar as nossas tradições e a perceber que Portugal é um país riquíssimo com coisas lindíssimas e únicas, e têm estado a incorporar essas tradições nas suas novas composições", afirmou Ribeiro Casais em entrevista à agência Lusa, em fevereiro do ano passado.

Os Prémios Play Tradicional têm, a partir desta edição, uma nova categoria, Guardião da Tradição, que na estreia distinguiu o investigador Octávio Augusto Fonseca Silva autor do livro "Carlos Paredes -- A Guitarra de Um Povo", com três CD, editado no ano passado, uma obra que aborda toda a discografia de Carlos Paredes.

Esta edição dedicda ao guitarrista inclui um concerto inédito realizado em 1984 no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e um álbum que o autor de "Verdes Anos" gravou em 1977, na ex-República Democrática Alemã.

O júri deste ano dos Prémios Play Tradicional foi constituído por personalidades ligadas à música, entre jornalistas, produtores e promotores, nomeadamente, João Gobern, Tiago Pereira, Alan Vachier, Inha Castaño, Vítor Macedo, Ana Sofia Carvalheda e João Carlos Callixto.

No ano passado, na primeira edição dos prémios, os vencedores foram, em Melhor Álbum de Música Tradicional, "Pássaro Azul", de Janita Salomé, Melhor Álbum ou EP Instrumental, "Rasgar", de Júlio Pereira, Melhor Artista ou Grupo Tradicional, Vitorino, e em Melhor Reinterpretação de Música Tradicional, o álbum homónimo dos Cara do Espelho.