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Belenenses reage à morte de Luís Represas: "Esteve sempre ao lado do seu clube do coração"

Cantor e compositor era um grande adepto do emblema do Restelo

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Record 22 de julho de 2026 às 10:40
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Luís Represas em 2006 na apresentação da Corrida das Salésias ao Restelo
Luís Represas em 2006 na apresentação da Corrida das Salésias ao Restelo Gika Canoso

O Belenenses reagiu à morte de Luís Represas, cantor e compositor que era um grande adepto do clube. Em comunicado nas redes sociais, os azuis sublinham que o artista "esteve sempre ao lado do clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado, deixando um exemplo de dedicação e de genuíno amor à Cruz de Cristo".

Luís Represas tinha 69 anos e faleceu vítima de doença prolongada.

Comunicado na íntegra:

"O Clube de Futebol “Os Belenenses” manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Represas.

O Belenenses era o seu clube do coração. Ao longo dos anos, esteve sempre ao lado do Clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado, deixando um exemplo de dedicação e de genuíno amor à Cruz de Cristo.

Neste momento de profunda tristeza, endereçamos à sua família, amigos e a todos os seus entes queridos as mais sentidas condolências.

O Belenenses presta-lhe a sua sentida homenagem e agradece tudo o que fez pelo Clube.

Descanse em paz."

Tópicos genuína Coração Luís Represas Clube de Futebol Os Belenenses
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