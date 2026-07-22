Belenenses reage à morte de Luís Represas: "Esteve sempre ao lado do seu clube do coração"

Cantor e compositor era um grande adepto do emblema do Restelo

Luís Represas em 2006 na apresentação da Corrida das Salésias ao Restelo

Luís Represas em 2006 na apresentação da Corrida das Salésias ao Restelo Gika Canoso

O Belenenses reagiu à morte de Luís Represas, cantor e compositor que era um grande adepto do clube. Em comunicado nas redes sociais, os azuis sublinham que o artista "esteve sempre ao lado do clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado, deixando um exemplo de dedicação e de genuíno amor à Cruz de Cristo".

Luís Represas tinha 69 anos e faleceu vítima de doença prolongada.

Comunicado na íntegra:

"O Clube de Futebol “Os Belenenses” manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Represas.

O Belenenses era o seu clube do coração. Ao longo dos anos, esteve sempre ao lado do Clube, colaborando de forma voluntária, generosa e desinteressada sempre que foi chamado, deixando um exemplo de dedicação e de genuíno amor à Cruz de Cristo.

Neste momento de profunda tristeza, endereçamos à sua família, amigos e a todos os seus entes queridos as mais sentidas condolências.

O Belenenses presta-lhe a sua sentida homenagem e agradece tudo o que fez pelo Clube.

Descanse em paz."