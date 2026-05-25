Bad Bunny no Estádio da Luz: horários, transportes, e o que esperar dos concertos em Lisboa

O artista porto-riquenho atua em Lisboa terça e quarta-feira, com portas abertas às 17h e concerto às 20h. A digressão traz “La Casita”, muitos clássicos e o novo universo de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Bad Bunny chega a Lisboa na próxima semana para dois concertos no Estádio da Luz, nos dias 26 e 27 de maio, integrados na digressão DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Segundo a Live Nation Portugal, a abertura de portas está marcada para as 17h e o espetáculo começa às 20h. A promotora indica ainda uma restrição etária de maiores de 6 anos para a primeira data.

A passagem por Portugal acontece entre os concertos de Barcelona, a 22 e 23 de maio, e a longa residência em Madrid, que arranca a 30 de maio. A digressão, lançada depois do álbum Debí Tirar Más Fotos tem sido apresentada como uma das maiores digressões globais de um artista latino: segundo o El País, vendeu 2,6 milhões de bilhetes só na primeira semana e inclui 57 concertos em 18 países.

Para quem ainda procura bilhete, a situação exige atenção aos canais oficiais. As duas datas de Lisboa chegaram a esgotar, mas a Live Nation anunciou entretanto novos bilhetes para a zona “Los Vecinos”, situada atrás do palco principal, depois de alterações na configuração do recinto. A disponibilidade pode variar, pelo que a recomendação é consultar apenas a Live Nation, MEO Blueticket ou canais de revenda segura reconhecidos.

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O acesso ao Estádio da Luz deverá fazer-se, preferencialmente, de transportes públicos. A estação Colégio Militar/Luz, na Linha Azul do Metro de Lisboa, fica na Avenida do Colégio Militar, junto à Avenida Lusíada, e funciona entre as 6h30 e a 01h. A estação serve também várias carreiras de autocarro, incluindo as linhas 703, 729, 750, 764, 765, 767 e 799.

No palco, a expectativa é de um espetáculo de grande formato, pensado como mais do que uma sequência de êxitos. A atual digressão combina reggaetón, salsa, plena, bomba, merengue e jazz latino, com uma forte componente visual ligada a Porto Rico. Um dos elementos centrais é “La Casita”, um segundo palco em forma de casa inspirado no imaginário porto-riquenho, usado para criar um momento mais íntimo dentro de um concerto de estádio.

O alinhamento pode variar de cidade para cidade, mas os concertos recentes da digressão apontam para cerca de 30 temas e uma duração próxima das duas horas e meia. Entre as músicas esperadas estão La Mudanza, Nuevayol, Baile Inolvidable, Voy a Llevarte Pa’ PR e El Apagón, do novo universo de Debí Tirar Más Fotos, a par de clássicos como Tití Me Preguntó, Me Porto Bonito, Ojitos Lindos, Dakiti e La Canción.

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Há também a possibilidade de surpresas. A digressão tem incluído momentos variáveis, convidados e uma “canção exclusiva” ou adaptada à cidade, ainda que nada esteja confirmado para Lisboa. Em Espanha, a imprensa tem apontado para concertos com estrutura em vários atos, alternando entre palco principal e “La Casita”, e com espaço para momentos mais próximos da música tradicional porto-riquenha, reforçados pela banda Los Sobrinos.

A digressão funciona como uma carta de amor a Porto Rico e, ao mesmo tempo, como afirmação de escala: um artista que leva a cultura caribenha para estádios europeus, sem abandonar o espanhol, o reggaetón, o humor, a melancolia e a política que atravessam a sua obra.