17 de fevereiro de 2026 às 17:30

Mural em Barcelona mostra Trump e Bad Bunny lado a lado

Um mural de graffiti no bairro El Born, em Barcelona, mostra o presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do cantor porto-riquenho Bad Bunny. A obra do artista Alberto Leon tem gerado curiosidade e discussão sobre a mistura de cultura pop e política, numa homenagem ao impacto do músico no palco do Super Bowl.

