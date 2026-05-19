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Sete canções para decorar antes dos concertos de Bad Bunny

Antes dos concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, aqui estão sete canções que vale a pena ouvir, seja para reforçar o amor à música de Bad Bunny seja (prometemos) para se surpreender.

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André Almeida Santos 19 de maio de 2026 às 07:00
Bad Bunny atua no Estádio da Luz, em Lisboa, a 26 e 27 de maio
Bad Bunny atua no Estádio da Luz, em Lisboa, a 26 e 27 de maio Ramon "Tonito" Zayas

Bad Bunny, ou “Benito” como os documentos o identificam, já faz música há mais de uma década. A pouco dias dos concertos em Lisboa, recorde algumas das canções lançadas pelo músico porto-riquenho nos anos mais recentes.

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