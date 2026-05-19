Sete canções para decorar antes dos concertos de Bad Bunny

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Antes dos concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, aqui estão sete canções que vale a pena ouvir, seja para reforçar o amor à música de Bad Bunny seja (prometemos) para se surpreender.
Bad Bunny, ou “Benito” como os documentos o identificam, já faz música há mais de uma década. A pouco dias dos concertos em Lisboa, recorde algumas das canções lançadas pelo músico porto-riquenho nos anos mais recentes.