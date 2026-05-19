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Quem tem medo do coelho mau?

Nos dias 26 e 27 de maio, Bad Bunny atua no Estádio da Luz, em Lisboa. Canta em espanhol, parte de Porto Rico e chega ao centro da pop global com uma música elástica: de festa, luto, política, desejo e afirmação latina.

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Quem tem medo do coelho mau?
Tiago Neto 19 de maio de 2026 às 23:00
Bad Bunny em números: mais de 119 mil milhões de plays no Spotify e mais de 100 milhões de ouvintes mensais
Bad Bunny em números: mais de 119 mil milhões de plays no Spotify e mais de 100 milhões de ouvintes mensais Brynn Anderson/AP

Já não há margem onde o guardar. Benito Antonio Martínez Ocasio, nascido em Bayamón, Porto Rico, em 1994, deixou há muito de ser apenas o rapper de voz grave que começou a lançar músicas na plataforma SoundCloud enquanto trabalhava num supermercado. Nos dias 26 e 27 de maio, chega ao Estádio da Luz, em Lisboa, com a DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Não vem como promessa nem como curiosidade latina importada, vem como uma das figuras centrais da indústria musical, sinal de que o centro da pop deixou de falar apenas inglês.

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Tópicos Nova Música músico Com quem vai casar? Casa nova Porto Rico Estádio da Luz Estados Unidos SoundCloud Jennifer Lopez Luis Fonsi Daddy Yankee J Balvin Ricky Martin
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