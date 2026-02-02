Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 10:49

“Não somos selvagens”: Bad Bunny deixa críticas ao ICE na cerimónia dos Grammy

O músico porto-riquenho fez história, este domingo, ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com um disco inteiramente cantado em espanhol. No discurso de vitória, deixou críticas aos serviços de imigração dos EUA.

