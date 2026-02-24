Sábado – Pense por si

Vida

Bad Bunny, estrela da provocação

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00

É contra a política anti-imigração dos EUA e é apegado às raízes de Porto Rico. Com Portugal, criou laços através da camisola que vestiu no Super Bowl, show logo criticado por Trump. As polémicas e curiosidades do rapper ativista.

Gosta de wrestling e pensa arriscar a vida no ringue. A adrenalina da luta livre ocupa as horas vagas de Bad Bunny (coelhinho mau), nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio – já que os seus combates, na maior parte do tempo, são outros, como este que agora trava com Donald Trump. Está longe ser um macho alfa: admitiu encarar a sexualidade de forma “fluida”, já se vestiu de drag queen num videoclip (Yo Perreo Sola, em português eu rebolo sozinha), por vezes põe verniz nas unhas e faz ativismo político e social à escala planetária.

