Donald Trump arrasa espetáculo do Super Bowl: "Absolutamente terrível, um dos piores de sempre!"

Numa das noites mais aguardadas do ano, os Seattle Seahawkd derrotatam (29-13) os New England Patriots e conquistaram o 60.º Super Bowl. Além naturalmente do lado desportivo, que leva muita gente às casas de apostas e cria muita expectativa, a final da liga de futebol americano é um evento que se destaca também pelos espetáculos de música, luzes e pirotecnia, ainda que o de ontem não tenha sido... do agrado de todos. Donald Trump, presidente do Estados Unidos da América, referiu mesmo que se tratou de "um dos piores de sempre", centrando as críticas no cantor porto-riquenho Bad Bunny.



Trump critica atuação de Bad Bunny no Super Bowl AP

"O espetáculo do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de sempre! Não faz sentido, é uma afronta à grandeza da América e não representa os nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que este tipo está a dizer, e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão a assistir em todos os Estados Unidos e em todo o mundo. Este "espetáculo" é apenas um 'chapada na cara' do nosso país, que está a estabelecer novos padrões e recordes todos os dias — incluindo o melhor mercado de ações e os melhores planos 401(k) da história! Não há nada de inspirador nesta confusão de espetáculo do intervalo e, vejam só, ele receberá ótimas críticas da media de notícias falsas, porque eles não têm a menor ideia do que está a acontecer no MUNDO REAL — E, a propósito, a NFL deveria substituir imediatamente a sua nova e ridícula regra de pontapé inicial. TORNEM A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!", pode ler-se na rede social 'Truth Details'.

O show completo de Bad Bunny: