Oito planos para o fim de semana: música no Porto, vinhos em Évora e fotografia em Lisboa
Em Lisboa, o Teatro São Luiz assinala 132 anos de existência e vai promover uma experiência fotográfica. No Porto, em Alter do Chão, Évora e Vila Nova de Gaia, há música, petiscos, literatura e provas de vinhos.
1. No sábado, 23, o Mercado Bom Sucesso, no Porto, vai promover um evento inspirado no universo do cantor Bad Bunny, que atua no Estádio da Luz, em Lisboa, a 26 e 27 maio. A partir das 18h30, a música latina vai dominar o DJ set, que ficará a cargo de Francisco Forbes (DJ Forbes). A entrada é livre.
2. Em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, está a decorrer até sábado, 23, a Feira do Livro. A programação concentra-se no Cineteatro Municipal e inclui apresentações, encontros com autores e espetáculos musicais noturnos. Esta sexta-feira, 22, marcam presença no evento os escritores Raul Minh'Alma e António Ventura. Às 22h, a Orquestra de Música Ligeira da Câmara de Ponte de Sor sobe a palco.
3. No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Marilyn Monroe, o Batalha Centro de Cinema, no Porto, vai revisitar a carreira da atriz norte-americana, através da exibição de vários filmes que marcaram a sua carreira. No sábado, 23, às 17h15, pode assistir ao filme All About Eve, de Joseph L. Mankiewicz, com Monroe no elenco. Os bilhetes custam €5.
4. Até domingo, 24, a Universidade de Lisboa (ULisboa) vai promover o evento Experimenta o Futuro no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. A programação vai incluir concertos, peças de teatro universitário, workshops de programação, oficinas criativas, simulações de realidade virtual , experiências sensoriais e sessões de leitura. Esta sexta-feira, a agenda musical fica a cargo do coletivo bracarense Quadra (21h) e do duo Coletivo Lenha (22h30). A entrada é livre.
5. O Teatro São Luiz, em Lisboa, assinala 132 anos de existência e vai celebrar através de um experiência fotográfica, integrada na exposição A luz que Ficou, de Estelle Valente. A iniciativa dá oportunidade ao público de ser fotografado e acontece esta sexta-feira, 22, no Janelão do São Luiz, sendo que, no final, cada participante recebe cinco fotografias digitais por email. A experiência também inclui visitas guiadas à exposição - agendadas para as 10h, 15h, 16h e 18h30 - e a entrada é livre, mediante inscrição prévia (através do email bilheteira@teatrosaoluiz.pt).
6. No sábado e no domingo, a Praça do Giraldo, em Évora, acolhe a 11ª edição do ÉvoraWine. Na presença de produtores de vinhos alentejanos, a programção inclui showcookings - orientados pelo restaurante Forno da Telha e pelo chef João Morato, do restaurante Quetzal - provas de vinho e momentos de animação ao vivo. O ÉvoraWine é organizado pela Resultado Festivo e pela Câmara Municipal de Évora, e a entrada é livre. A participação nas provas de vinho requere a aquisição de um copo e da pulseira de acesso diário ao evento, que custa €16.
7. Para aproveitar a chegada do calor, sugerimos uma visita ao rooftop do hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, que reabre este sábado e vai promover o evento The Rooftop Party by The Yeatman no mesmo dia. O chef Ricardo Costa preparou um menu especial, que começa com entradas como o gaspacho à alentejana, saladas, queijos nacionais, compotas caseiras, foccacia, pão de alho e pão de queijo. Da lista de pratos principais, destacam-se a picanha, o entrecôte, a paella de tamboril e camarão e as pizzas variadas. A festa começa às 17h e tem o custo de €110 por pessoa (com jantar incluído).
8. Em Lisboa, deixamos uma sugestão semelhante. Com vista privilegiada para a Avenida da Liberdade e para o Castelo de São Jorge, o Garden Roof Bar, no último andar do Altis Grand Hotel, já reabriu. A ementa apresenta novidades como os pastéis de massa tenra de vitela com molho de mostarda (€9), o hambúrguer de espadarte, maionese de coentros, pepino e batata-doce frita (€16) e o prego de caranguejo de casca mole, servido com ananás grelhado, cebola roxa, coentros e molho de tomate picante (€17).