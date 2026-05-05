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05 de maio de 2026 às 11:52

Dos olhos vendados com notas de dólares às obras de arte recriadas: Veja os looks ousados da Met Gala 2026

Rihanna, Madonna, Bad Bunny e Beyoncé foram algumas das celebridades que marcaram a gala deste ano, que decorreu no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

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