Um bom sushi à espanhola

"Foi como começar a cozinhar novamente”. O chef Andrés Pereda recorda o ano 2000, em que deixou as cozinhas de comida tradicional espanhola para se dedicar inteiramente ao sushi, como se fosse outra vida. A ascensão, desde aí, foi meteórica: abriu quatro restaurantes de sucesso em Madrid, Málaga, Tenerife e Valência, e transformou a marca Kabuki num sinónimo de sushi de fusão diferenciado e de excelência. Hoje, mudou-se “indeterminadamente” para Lisboa, plenamente confiante no sucesso do primeiro Kabuki fora de Espanha, sediado no edifício do Ritz Four Seasons.