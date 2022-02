O sushi de Lucas Azevedo chegou às mesas do Praia no Parque

A partir de agora, o sushi deixa de ser exclusivo da barra japonesa do Praia no Parque e passa a poder ser pedido à carta nas mesas do restaurante.

Lucas Azevedo (esq.) e Rui Rosário (drt.) são os sushiman à frente da barra japonesa do Praia no Parque Hayley Kelsing

Quando o sushiman brasileiro Lucas Azevedo assumiu a barra japonesa do Praia no Parque, em Lisboa, no início de 2020, pouco antes de a pandemia bater à porta, não se antevia que o sucesso fosse tanto passados dois anos. Depois de muitos clientes pedirem, a oferta de sushi da barra estende-se agora ao restaurante com um menu à carta para pedir nas mesas.