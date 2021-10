No brunch mais luxuoso de Lisboa, viaja-se pelo mundo

O brunch de fim de semana do Ritz Four Seasons, em Lisboa, voltou a funcionar com buffet e tem propostas gastronómicas que vão desde os tacos mexicanos aos sabores orientais do dim sum.

É um dos brunches mais afamados da cidade e voltou a assumir o formato original por que se tornou conhecido. O brunch de fim de semana do Ritz Four Seasons, em Lisboa, é agora servido na modalidade de buffet (entretanto suspensa devido à pandemia), no Restaurante Varanda, chefiado por Pascal Meynard. E se, de há uns anos para cá, uma ida a um brunch seria sinónimo de uma oferta com as típicas panquecas ou ovos Benedict, o brunch do icónico hotel lisboeta propõe aos hóspedes e ao público uma viagem gastronómica que muda a cada fim de semana.