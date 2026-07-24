Seis planos para o fim de semana: ostras em Lisboa, música em Mêda

Para este fim de semana, sugerimos-lhe um festival no concelho de Montemor-o-Novo, uma peça de teatro em Lisboa e um evento dedicado à comida vegetariana em Leça da Palmeira.

A 4ª edição do Festival Gastronómico Vegetariano de Matosinhos tem início este fim de semana

A 4ª edição do Festival Gastronómico Vegetariano de Matosinhos tem início este fim de semana DR

1. Criado em 1999 por um grupo de amigos, o Festival de Lavre, vila do concelho de Montemor-o-Novo, é hoje um momento alto da vida cultural da região. De 24 a 26 de julho, a música portuguesa, a gastronomia local e a tradição popular fundem-se numa festa com três palcos. Além dos concertos e das bifanas, há campismo, uma procissão em honra de Nossa Senhora da Assunção e um podcast dedicado às histórias e cultura da vida. Entrada gratuita para várias atividades; passes de €5 por dia, €12,50 para os três dias e €17,50 com campismo incluído. Consulte aqui a programação.



O Festival de Lavre dura três dias DR

2. Sábado e domingo vai ainda a tempo de assistir ao espetáculo Caravana, de João Luís Barreto Guimarães, no Teatro Aberto, em Lisboa. Nesta trama, há uma caravana aparcada num terreno baldio de uma quinta. Ouvem-se grilos e uma coruja e é possível ver pirilampos. Quatro personagens serão identificadas apenas pelo seu género: Ele, o solitário habitante da caravana, e três mulheres desconhecidas. Num texto sobre sobrevivência afectiva, a peça coloca uma questão: será a caravana um abrigo provisório, um casulo, uma casa, onde se ensaia uma nova vida? Bilhetes a €17.



"CARAVANA", de João Luís Barreto Guimarães, está em cena no Teatro Aberto _Filipe_Figueiredo

3. A norte, o Festival Gastronómico Vegetariano de Matosinhos regressa esta sexta-feira à Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, no município de Matosinhos. Promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos, o evento prolonga-se até domingo, com uma programação que tem como mote "recriações vegan de pratos tradicionais portugueses ligados ao mar".

Os visitantes são convidados a provar iguarias como as pataniscas de grão-de-bico e alga, do chef Emanuel Sávio, o tofu à lagareiro de Sónia Monteiro, o tártaro do mar com gema vegetal da chef Diana Dias e as "sardinhas" assadas vegan de David Gurita. Além dos showcookings, o programa também inclui palestras e concertos: os Andor Violeta atuam esta sexta-feira pelas 19h30. A entrada é livre.

4. O Festival Mêda+, na cidade de Mêda, prolonga-se até sábado, 25, e junta vários géneros musicais. Esta sexta-feira, a programação começa às 18h, com um concerto de Clarisse e os Desviados. À noite, no palco principal, a música fica a cargo de Marquise, Da Chick e Unsafe Space Garden, e termina com Magupi no palco Mercado. A entrada e o campismo são gratuitos. Saiba mais aqui.

5. O Festival de Jazz em Lisboa – Avenidas Hot Jazz, promovido pela Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa, realiza-se no Jardim do Arco do Cego, esta sexta-feira, 24; e nos dias 31 de julho e 7, 21 e 28 de Agosto, pelas 18h30 horas. A direção artística do festival está a cargo do Hot Clube de Portugal, e esta sexta-feira, destaca-se a atuação de Marta Rodrigues Quinteto, que irá subir a palco na presença de artistas convidadas. A entrada é livre.

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6. Às sextas-feiras, entre as 16h e as 20h, o jardim do restaurante Bougain Avenida, em Lisboa, junta sets DJ, vinhos, cocktails e um ambiente descontraído. Esta semana, o evento conta com uma prova especial do Rosé da Quinta do Monte d'Oiro, que será acompanhada por uma harmonização de ostras. A prova é paga.