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Joana Raio, um nome a reter no teatro e no humor nacional

Em agosto, a atriz e dramaturga portuguesa leva duas obras de reconstrução pessoal ao Reino Unido: "Break Up" e "Voltei". A segunda será apresentada no maior festival de artes performativas do mundo.

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Joana Raio, um nome a reter no teatro e no humor nacional
Tiago Neto 21 de julho de 2026 às 07:00
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Joana Raio em "Break Up", peça que cruza o ponto de vista de três gerações
Joana Raio em "Break Up", peça que cruza o ponto de vista de três gerações Teatro Taborda

Vivemos na certeza de que “teremos sempre Paris”, seja Paris onde for, e tendemos a atribuir ao tempo a cura de tudo. Porém, há separações que continuam a reorganizar o corpo, a linguagem e a ideia de futuro.

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