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Nós pedimos, eles partilharam: 4 receitas de verão sugeridas por chefs

Desafiámos Tiago Penão (Kappo e Izakaya), Liz Almeida (Pils), Lívia Orofino (Canalha) e Diana Roque (Bougain Cascais) a partilharem pratos frescos para preparar em casa este verão. Eis o resultado.

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Nós pedimos, eles partilharam: 4 receitas de verão sugeridas por chefs
Sofia Parissi 21 de julho de 2026 às 23:00
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Os chefs de cozinha Lívia Orofino, Tiago Penão, Liz Almeida e Diana Roque partilham com os leitores da SÁBADO quatro receitas de pratos frescos para este verão
Os chefs de cozinha Lívia Orofino, Tiago Penão, Liz Almeida e Diana Roque partilham com os leitores da SÁBADO quatro receitas de pratos frescos para este verão D. R.

Os dias quentes pedem propostas frescas, leves e simples. Para os que acabaram de entrar de férias e procuram inovar na cozinha, selecionámos quatro pratos com um toque de chef.

Em Lisboa, Lívia Orofino, do restaurante Canalha, propõe uma salada italiana, inspirada numa receita antiga de família.

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A chef Liz Almeida, que comanda o Pils, sugere uma salada de sapateira, com um twist crocante.

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No Kappo, em Cascais, Tiago Penão preparou um molho tradicional do Japão, para combinar com figos frescos.

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No Bougain Cascais, Diana Roque optou por atum laminado, servido com gomos de laranja e picles de malagueta e cebola roxa.

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O resultado: quatro receitas gourmet, para se aventurar na cozinha.

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