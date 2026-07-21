Nós pedimos, eles partilharam: 4 receitas de verão sugeridas por chefs

21 de julho de 2026 às 23:00

11 de julho de 2026 às 08:00

11 de julho de 2026 às 08:00 André Almeida Santos

22 de junho de 2026 às 08:18

22 de junho de 2026 às 08:18 Luana Augusto

14 de julho de 2026 às 07:00

14 de julho de 2026 às 07:00 Ângela Marques

05 de julho de 2026 às 08:00

05 de julho de 2026 às 08:00 Markus Almeida

09 de julho de 2026 às 18:14

09 de julho de 2026 às 18:14 Lusa

Edição de 14 a 20 de julho

Desafiámos Tiago Penão (Kappo e Izakaya), Liz Almeida (Pils), Lívia Orofino (Canalha) e Diana Roque (Bougain Cascais) a partilharem pratos frescos para preparar em casa este verão. Eis o resultado.

Os chefs de cozinha Lívia Orofino, Tiago Penão, Liz Almeida e Diana Roque partilham com os leitores da SÁBADO quatro receitas de pratos frescos para este verão

Os chefs de cozinha Lívia Orofino, Tiago Penão, Liz Almeida e Diana Roque partilham com os leitores da SÁBADO quatro receitas de pratos frescos para este verão D. R.

Os dias quentes pedem propostas frescas, leves e simples. Para os que acabaram de entrar de férias e procuram inovar na cozinha, selecionámos quatro pratos com um toque de chef.

Em Lisboa, Lívia Orofino, do restaurante Canalha, propõe uma salada italiana, inspirada numa receita antiga de família.

A chef Liz Almeida, que comanda o Pils, sugere uma salada de sapateira, com um twist crocante.

No Kappo, em Cascais, Tiago Penão preparou um molho tradicional do Japão, para combinar com figos frescos.

No Bougain Cascais, Diana Roque optou por atum laminado, servido com gomos de laranja e picles de malagueta e cebola roxa.

O resultado: quatro receitas gourmet, para se aventurar na cozinha.