Documentário sobre os Oasis e filmes de Danny Boyle, Florian Zeller e Martin McDonagh no Festival de Veneza 2026

A programação daquele que é um dos mais importantes festivais de cinema do mundo já é conhecida. Maggie Gyllenhaal vai presidir ao júri, George Clooney será distinguido com um prémio de carreira.

"Wild Horse Nine", de Martin McDonagh (realizador de "Três Cartazes à Beira da Estrada" e "Os Espíritos de Inisherin"), é um dos destaques da programação

"Wild Horse Nine", de Martin McDonagh (realizador de "Três Cartazes à Beira da Estrada" e "Os Espíritos de Inisherin"), é um dos destaques da programação Diego Araya Corvalán/Searchlight Pictures

Já é conhecida a programação da próxima edição (a 83.ª) do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que é unanimente considerado um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, exibindo em primeira mão filmes que marcarão a rentrée e os meses que se seguem, e que este ano decorre de 2 a 12 de setembro na cidade italiana.

A abertura do festival acontecerá com Ink, novo filme do realizador Danny Boyle (autor de longas-metragens como Trainspotting, Quem Quer Ser Bilionário? e 28 Dias Depois), uma adaptação de uma peça de teatro sobre o empresário de comunicação social Rupert Murdoch e o seu "império de tablóides britânico", como descreve a Hollywood Reporter. O filme, que volta a levar Murdoch para a ficção (o empresário já inspirara, bastante livremente, os criadores da série Succession e a personagem Logan Roy), contará com Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy no elenco e será exibido no festival a 2 de setembro.

Ink vai concorrer, na principal secção competitiva do festival, com filmes como Company, de Casey Affleck, A Bit of Light, de Ali Asgari, Bucking Fastard, de Werner Herzog, Wild Horse Nine, filme do cineasta Martin McDonagh (autor de Três Cartazes à Beira da Estrada e Os Espíritos de Inisherin) com John Malkovich e Tom Waits no elenco, It Will Happen Tonight, novo projeto de Nanni Moretti e Bunker, longa-metragem de Florian Zeller protagonizada por Javier Bardem e Penélope Cruzm sobre um casal cujo casamento é posto em causa depois da personagem masculina interpretada por Bardem, um arquiteto famoso, aceitar construir um bunker para um bilionário.

[O trailer de "Wild Horse Nine", de Martin McDonagh:]

Hombre Al Agua, de Gael Garcia Bernal, Joie de Vivre, de Luca Guadagnino, What Loves Builds, de Russell Crowe, From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor, de Wim Wenders e The Basics of Philosophy, de Paul Schrader, são alguns dos filmes incluídos nas restantes secções da 83.ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

Outro dos destaques do festival será a exibição, em primeira mão, de Oasis: Don’t Look Back in Anger, documentário sobre a digressão de regresso, em 2025, da banda britânica Oasis. O primeiro teaser (um vídeo de antecipação, que antecede a divulgação do trailer oficial) já pode ser visto aqui:

Segundo noticia a Hollywood Reporter, a presidente do júri que irá avaliar a principal selecção competitiva do festival - decidindo, portanto, a atribuição do desejado prémio Leão de Ouro, que distinguiu no último ano o filme Pai Mãe Irmã Irmão, de Jim Jarmusch - será este ano a atriz e cineasta Maggie Gyllenhaal. Já o ator George Clooney será distinguido com um prémio de carreira, um Leão de Ouro honorário. A programação completa do festival pode ser consultada aqui.