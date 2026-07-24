Funeral de Luís Represas reservado à família antecedido de missa aberta ao público

O início da cerimónia está marcado para as 15:00, na Basílica da Estrela.

O funeral do músico Luís Represas está marcado para esta sexta-feira, numa cerimónia reservada à família, e é antecedido de uma cerimónia religiosa, na Basílica da Estrela, em Lisboa, aberta ao público, disse à Lusa fonte da agência que o representa.

O início da cerimónia está marcado para as 15:00, na basílica, segundo a mesma fonte.

Luís Represas, que estava a assinalar 50 anos de carreira, morreu na quarta-feira, aos 69 anos.

Nascido em Lisboa, em 1956, Luís Represas foi um dos fundadores dos Trovante, em 1976, e o grupo permaneceu ativo até aos anos 1990, editando, por exemplo, "Baile no Bosque" (1981) e "Cais das Colinas" (1983), fortemente inspirados na música tradicional portuguesa.

Nas décadas seguintes, os músicos seguiram caminhos a solo e o grupo voltaria a reunir-se para alguns concertos esporádicos, nomeadamente em 1999, em 2006, em 2017 e em março passado, com atuações esgotadas em Lisboa e no Porto.

Luís Represas lançou-se a solo em 1993, com o álbum "Represas", fruto de uma viagem a Cuba, onde foi gravado, e do qual fazem parte músicas como "Fora de Tempo", "Neva sobre a marginal" e "Feiticeira". O mais recente álbum, "Miragem", é de 2024.

Da história de Luís Represas faz parte ainda o apoio à independência de Timor-Leste. A canção "Timor", com música de João Gil e letra de João Monge, que vinha do álbum do grupo "Um destes dias" (1990), voltou a juntar os Trovante em 1999 e transformou-se num dos principais temas da luta que levou à independência timorense. A letra viria a ser traduzida para tetum, por Xanana Gusmão.

Represas foi convidado pelo então Presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial a Timor-Leste, em 2000. Em 2016, seria condecorado com a Medalha da Ordem de Timor-Leste pelo Presidente Taur Matan Ruak.

Em 2005, foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito - grau de Comendador.

Fausto Bordalo Dias, José Afonso, Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti, Pablo Milanés, Ivan Lins, Martinho da Vila, Simone, Jorge Palma, Phil Collins, Compay Segundo, Gilberto Gil e Carlinhos Brown são alguns dos músicos com os quais Luís Represas colaborou.

O cantor estava a comemorar 50 anos de carreira e tinha anunciado dois concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto para abril de 2027,