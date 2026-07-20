Não havia motivo para confusão: o Rock no Rio Febras não tem nada a ver com o Rock in Rio

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Obrigado a mudar de nome, o Rock no Rio Febras chega à quinta edição crescido, com bandas internacionais e preparado para receber 20 mil pessoas. Mas continua comunitário e sem fins lucrativos.
No início, a ideia era outra. “Isto era para ser um evento com bandas locais, para 200 ou 300 pessoas”, uma “iniciativa entre muitas outras” que a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) Casa do Povo de Briteiros, sediada em Briteiros São Salvador, freguesia de Guimarães com menos de 2.000 moradores, fazia “para angariar receitas - sei lá, mil euros, 2.000 euros - de modo a financiar as valências sociais da instituição”, conta Vasco Marques, da direção da IPSS.