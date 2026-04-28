Os vinhos portugueses mais adequados ao calor

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A subida das temperaturas muda o que comemos e bebemos. No copo, fomos à procura de tintos, brancos e rosés adequados às estações quentes.
“Morangos, cerejas e o beijo de um anjo na primavera/O meu vinho de verão é feito de todas estas coisas”. Talvez Lee Hazlewood estivesse a pensar num magnífico rosé quando escreveu estes versos de Summer Wine, cantada em dueto com Nancy Sinatra, mas o facto é que expressam uma verdade mais profunda sobre o perfil dos néctares em que nos refugiamos no calor: uma delicadeza, exuberância e vitalidade, uma energia delicada e muito diferente da que carregam os vinhos de inverno. Mas o que são, afinal, vinhos de verão?