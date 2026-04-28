Sábado – Pense por si

GPS

Os vinhos portugueses mais adequados ao calor

A subida das temperaturas muda o que comemos e bebemos. No copo, fomos à procura de tintos, brancos e rosés adequados às estações quentes.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas GPS
Os vinhos portugueses mais adequados ao calor
Pedro Henrique Miranda 28 de abril de 2026 às 23:00
Com o calor, procuramos brancos com mais acidez e frescura e tintos elegantes, servidos a temperaturas mais baixas
Com o calor, procuramos brancos com mais acidez e frescura e tintos elegantes, servidos a temperaturas mais baixas Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

“Morangos, cerejas e o beijo de um anjo na primavera/O meu vinho de verão é feito de todas estas coisas”. Talvez Lee Hazlewood estivesse a pensar num magnífico rosé quando escreveu estes versos de Summer Wine, cantada em dueto com Nancy Sinatra, mas o facto é que expressam uma verdade mais profunda sobre o perfil dos néctares em que nos refugiamos no calor: uma delicadeza, exuberância e vitalidade, uma energia delicada e muito diferente da que carregam os vinhos de inverno. Mas o que são, afinal, vinhos de verão?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Vinhos Vinha vinho acidez Alentejo Setúbal Santar Melgaço Michelin Quinta do Ameal Lee Hazlewood Nancy Sinatra
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Os vinhos portugueses mais adequados ao calor