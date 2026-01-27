Sábado – Pense por si

José Luís Moreira da Silva: "Produzimos melhores uvas porque respeitamos o ambiente"

Pedro Henrique Miranda 27 de janeiro de 2026 às 23:00

O novo CEO do Esporão acredita na valorização da uva e na produção sustentável como garante de futuro. "Vai sempre haver um momento para o vinho", assegura.

Tomou posse a 1 de janeiro o primeiro CEO do Esporão em 20 anos a não pertencer à dinastia Roquette. Depois de passagens pela Casa Ferreirinha e Duorum, e 10 anos como enólogo e administrador do grupo Esporão, José Luís Moreira da Silva assume as rédeas de um legado de peso: herdades no Alentejo, Douro e Vinhos Verdes, um lugar cimeiro entre os maiores grupos vitivinícolas nacionais, expressão consolidada no mercado internacional e um negócio em franca expansão e diversificação, responsável por 30% de todo o vinho português com certificação biológica. São tendências a que diz querer dar continuidade, explorando, em simultâneo, novos caminhos assentes na sustentabilidade do território e na resiliência climática. O vinho não é, afinal, um "navio a afundar", mas um bem precioso que "tem o poder de elevar uma experiência".

