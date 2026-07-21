Pratos frios para dias quentes: salada de sapateira, a receita de Liz Almeida (Pils)

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Este ano, voltámos a desafiar chefs a partilhar receitas veranis. Esta é a sugestão de Liz Almeida, que comanda o restaurante Pils, em Lisboa.
Mal saiu da escola secundária, Liz Almeida, natural de Sergipe, no nordeste do Brasil, decidiu ingressar no curso de farmácia mas acabou por desistir um ano depois. “O que me deixava mais feliz era cozinhar em casa”, confessa a chef de cozinha de 31 anos.