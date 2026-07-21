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Pratos frios para dias quentes: salada de sapateira, a receita de Liz Almeida (Pils)

Este ano, voltámos a desafiar chefs a partilhar receitas veranis. Esta é a sugestão de Liz Almeida, que comanda o restaurante Pils, em Lisboa.

Capa da Sábado Edição 14 a 20 de julho
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Edição de 14 a 20 de julho
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Pratos frios para dias quentes: salada de sapateira, a receita de Liz Almeida (Pils)
Sofia Parissi 21 de julho de 2026 às 12:00
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Mal saiu da escola secundária, Liz Almeida, natural de Sergipe, no nordeste do Brasil, decidiu ingressar no curso de farmácia mas acabou por desistir um ano depois. “O que me deixava mais feliz era cozinhar em casa”, confessa a chef de cozinha de 31 anos.

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Pratos frios para dias quentes: salada de sapateira, a receita de Liz Almeida (Pils)