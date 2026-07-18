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Pratos frios para dias quentes: Shira-ae para figos, a receita de Tiago Penão (Kappo e Izakaya)

Este ano, voltámos a desafiar chefs a partilhar receitas veranis. Esta é a receita partilhada por Tiago Penão, chef dos restaurantes Izakaya Cascais e Lisboa e Kappo, em Cascais.

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Pratos frios para dias quentes: Shira-ae para figos, a receita de Tiago Penão (Kappo e Izakaya)
Sofia Parissi 18 de julho de 2026 às 08:00
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À frente dos restaurantes Izakaya Cascais e Lisboa e do Kappo (Cascais), Tiago Penão apaixonou-se pela cozinha na adolescência. “Lavei loiça num restaurante japonês e descobri que gostava muito da adrenalina de trabalhar numa cozinha.” Formou-se na área, passou por Sushi Café e Midori, no resort Penha Longa, trabalhou em Barcelona com os chefs Ferran Adrià e Albert Adrià e voltou a Portugal.

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