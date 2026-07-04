Na Cevicheria do chef Kiko, o Peru ainda é rei - mas agora há mais produtos portugueses

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Doze anos depois da abertura, A Cevicheria renovou a carta e reforçou a ligação ao Atlântico. Agora, há atum dos Açores e polvo de Santa Luzia. Tudo sem perder a centralidade do ceviche.
Reconhecido como património cultural imaterial da humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 2023, o ceviche é um dos símbolos máximos da cozinha peruana e continua a ser a estrela d'A Cevicheria, um dos cincos restaurantes do chef Kiko Martins (que também lidera as cozinhas dos restaurantes O Talho, El Mar, O Boteco e Las dos Manos, todos eles em Lisboa). Doze anos depois da abertura, como está este espaço, que em tempos deixou marca na gastronomia lisboeta?