Sábado – Pense por si

GPS

Na Cevicheria do chef Kiko, o Peru ainda é rei - mas agora há mais produtos portugueses

Doze anos depois da abertura, A Cevicheria renovou a carta e reforçou a ligação ao Atlântico. Agora, há atum dos Açores e polvo de Santa Luzia. Tudo sem perder a centralidade do ceviche.

Capa da Sábado Edição 30 de junho a 6 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de junho a 6 de julho
As mais lidas GPS
Na Cevicheria do chef Kiko, o Peru ainda é rei - mas agora há mais produtos portugueses
Sofia Parissi 04 de julho de 2026 às 08:00
Adicione como fonte preferencial no Google
Ceviche de Salmão e Pitaia
Ceviche de Salmão e Pitaia DR

Reconhecido como património cultural imaterial da humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 2023, o ceviche é um dos símbolos máximos da cozinha peruana e continua a ser a estrela d'A Cevicheria, um dos cincos restaurantes do chef Kiko Martins (que também lidera as cozinhas dos restaurantes O Talho, El Mar, O Boteco e Las dos Manos, todos eles em Lisboa). Doze anos depois da abertura, como está este espaço, que em tempos deixou marca na gastronomia lisboeta?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos ananás salmão prato Prata Lúcia de Siracusa Lisboa Algarve
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Na Cevicheria do chef Kiko, o Peru ainda é rei - mas agora há mais produtos portugueses