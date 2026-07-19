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Pratos frios para dias quentes: Caponata, a receita de Lívia Orofino (Canalha)

Este ano, voltámos a desafiar chefs a partilhar receitas veranis. Esta é a receita partilhada por Lívia Orofino, chef residente do restaurante Canalha, em Lisboa.

Capa da Sábado Edição 14 a 20 de julho
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Edição de 14 a 20 de julho
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Pratos frios para dias quentes: Caponata, a receita de Lívia Orofino (Canalha)
Sofia Parissi 19 de julho de 2026 às 08:00
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“Passava muito tempo com a minha avó, que é italiana e sempre foi uma grande cozinheira”, conta a carioca Lívia Orofino, de 30 anos, formada em gastronomia francesa na escola de Alain Ducasse, no Brasil. Apaixonou-se pelo fine dining (alta cozinha) e seguiram-se experiências em restaurantes distinguidos com estrelas Michelin.

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Pratos frios para dias quentes: Caponata, a receita de Lívia Orofino (Canalha)