Pratos frios para dias quentes: Caponata, a receita de Lívia Orofino (Canalha)

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Este ano, voltámos a desafiar chefs a partilhar receitas veranis. Esta é a receita partilhada por Lívia Orofino, chef residente do restaurante Canalha, em Lisboa.
“Passava muito tempo com a minha avó, que é italiana e sempre foi uma grande cozinheira”, conta a carioca Lívia Orofino, de 30 anos, formada em gastronomia francesa na escola de Alain Ducasse, no Brasil. Apaixonou-se pelo fine dining (alta cozinha) e seguiram-se experiências em restaurantes distinguidos com estrelas Michelin.