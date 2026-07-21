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Pratos frios para dias quentes: atum laminado, a receita de Diana Roque (Bougain Cascais)

Este ano, voltámos a desafiar chefs a partilhar receitas veranis. Esta é a sugestão de Diana Roque, que comanda o restaurante Bougain Cascais.

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Pratos frios para dias quentes: atum laminado, a receita de Diana Roque (Bougain Cascais)
Sofia Parissi 21 de julho de 2026 às 17:00
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Filha de pai venezuelano e mãe portuguesa, Diana Roque, de 41 anos, começou a cozinhar aos 7 anos, numa casa onde os sabores dos dois países se cruzavam. Viveu alguns anos na Venezuela, licenciou-se na Escola de Hotelaria do Fundão e desde então trabalhou em restaurantes em Inglaterra, Estados Unidos da América e Espanha.

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