Cinco planos para o fim de semana, da cozinha de fogo à ópera

A versão do evento Chefs on Fire em Vila Nova de Foz Côa acontece neste local idílicoHenrique Isidoro
1. Este fim de semana, o evento gastronómico Chefs on Fire ruma a Vila Nova de Foz Côa, mais concretamente ao Museu do Côa, para a terceira edição nesta cidade da Guarda do festival de cozinha de fogo, que junta concertos a propostas de chefs conceituados provenientes de diferentes regiões do País.
Sábado e domingo, dias 1 e 2 de novembro, oito chefs preparão pratos no festival: Filipe Ramalho, do restaurante Páteo Real (Alter do Chão), Angélica Salvador (In Diferente, Porto), Rui Filipe (Palatial, Braga), Hugo Portela (Cibû, Porto), António Loureiro (a Cozinha, Guimarães), Daniel Ferreira (Corrupio, Lisboa), Marco Gomes (Oficina, Porto) e Nuno Castro (Fava Tonka, Leça da Palmeira). Também há música ao vivo, com concertos de Eu.Clides, Beatriz Pessoa, Bárbara Bandeira e Sara Cruz. Há várias tipologias de bilhetes, como os que dão acesso a um concerto e quatro pratos de almoço (€40) ou um concerto e quatro pratos ao jantar (€40).
2. Esta sexta-feira à noite, a Casa do Capitão, situada no Beato, em Lisboa, recebe a partir das 21h um concerto do poeta, rapper, músico e artista de spoken word norte-americano Saul Williams, com o percussionista e produtor Carlos Niño.
O duo, que colaborou este ano no disco ao vivo Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople, apresenta-se depois de uma primeira parte que está a cargo da poeta portuguesa com raízes angolanas Alice Neto de Neto, que se apresenta em formato performance. Acessível apenas a maiores de 16 anos (menores de 16, apenas acompanhados por um responsável), a dupla atuação pode ser vista mediante compra de bilhete, que custa €20,55.
3. Também em Lisboa, o Teatro São Luiz acolhe este fim de semana a estreia nos palcos nacionais de Vanessa, ópera do norte-americano Samuel Barber (1910-1981) sobre uma mulher, que dá título à obra, que “passou os últimos 20 anos à espera de um antigo amante que ela crê cegamente que irá regressar”, recusando-se a “enfrentar a realidade”.
Esta ópera em três atos, com legendas em português e inglês, pode ser vista sexta-feira (20h), sábado (20h) ou domingo (17h30) no teatro lisboeta, em encenação da alemã Daniela Kerck, com direção musical de Diogo Costa e interpretação liderada pela soprano Catarina Molder, que encarna Vanessa. Os bilhetes custam entre €6 e €15.
A soprano Catarina Molder protagoniza a ópera "Vanessa", que pode ser vista no Teatro São Luiz, em LisboaÓpera do Castelo
4. Na mesma cidade, mas na Culturgest, há teatro para ver. Em cena desde esta quinta-feira, a peça Burn Burn Burn, uma criação (texto e encenação) de Catarina Rôlo Salgueiro e Isabel Costa, pode ser vista esta sexta-feira à noite (21h) e este sábado (19h).
As duas criadoras e artistas do coletivo Os Possessos partiram de Fahrenheit 451, clássico literário e distópico de Ray Bradbury publicado nos anos 1950, para imaginar no presente uma era em que "livros são proibidos e 'bombeiros' queimam qualquer obra encontrada". Tudo para questionar "as manobras de distração dos extremismos para embrutecer e polarizar a sociedade" e colocar a dúvida sobre "de que forma a literatura pode lutar contra as narrativas polarizadas que assolam o mundo em que vivemos". Bilhetes: €14.
5. "Estamos ótimas! Na verdade, bem vistas as coisas, estamos OK. Sentimo-nos bem. Esplêndidas, até? Estamos a precisar de um copo, não é? Mas estamos bem." Quem o diz, tão reforçadamente que parece querer convencer-se a si tanto quanto aos outros, são "as Sh!t Theatre, ou o que resta delas". A já mencionada companhia britância de teatro e artes performativas, formada por Rebecca Biscuit e Louise Mothersole, que já visitara Portugal com a criação Sh!t Theatre Drinks Rum With Expats, regressa a território nacional para apresentar, no TBA - Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, Or What's Left of Us.
É "um espetáculo de true crime sobre música folk e luto", lê-se na descrição da peça. As duas artistas britânicas interessaram-se pela música folk "há pouco tempo" e isso "tem ajudado bastante", garantem, a digerir o estado do mundo e algumas perdas, como de Adam Brace, antigo diretor artístico da companhia. Daí o convite, para este sábado (19h30) e para este domingo (17h30): "Venham cantar canções folk connosco! Uns rápidos 60 minutos seguidos de uma ida ao bar e depois umas cantigas em roda." No caderno de encargos, promete-se "álcool, cantigas e piadas inteligentes e dramáticas". Bilhetes: €3 a €12.
Rebecca Biscuit e Louise Mothersole levam a Lisboa o seu espetáculo "Or What's Left of Us", uma criação sobre o luto, a morte e a força regeneradora da música folkRebecca Need-Menear