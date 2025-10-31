Cinco planos para o fim de semana, da cozinha de fogo à ópera

2. Esta sexta-feira à noite, a Casa do Capitão, situada no Beato, em Lisboa, recebe a partir das 21h um concerto do poeta, rapper, músico e artista de spoken word norte-americano Saul Williams, com o percussionista e produtor Carlos Niño.

O duo, que colaborou este ano no disco ao vivo Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople, apresenta-se depois de uma primeira parte que está a cargo da poeta portuguesa com raízes angolanas Alice Neto de Neto, que se apresenta em formato performance. Acessível apenas a maiores de 16 anos (menores de 16, apenas acompanhados por um responsável), a dupla atuação pode ser vista mediante compra de bilhete, que custa €20,55.

3. Também em Lisboa, o Teatro São Luiz acolhe este fim de semana a estreia nos palcos nacionais de Vanessa, ópera do norte-americano Samuel Barber (1910-1981) sobre uma mulher, que dá título à obra, que “passou os últimos 20 anos à espera de um antigo amante que ela crê cegamente que irá regressar”, recusando-se a “enfrentar a realidade”.

Esta ópera em três atos, com legendas em português e inglês, pode ser vista sexta-feira (20h), sábado (20h) ou domingo (17h30) no teatro lisboeta, em encenação da alemã Daniela Kerck, com direção musical de Diogo Costa e interpretação liderada pela soprano Catarina Molder, que encarna Vanessa. Os bilhetes custam entre €6 e €15.



A soprano Catarina Molder protagoniza a ópera "Vanessa", que pode ser vista no Teatro São Luiz, em Lisboa Ópera do Castelo

4. Na mesma cidade, mas na Culturgest, há teatro para ver. Em cena desde esta quinta-feira, a peça Burn Burn Burn, uma criação (texto e encenação) de Catarina Rôlo Salgueiro e Isabel Costa, pode ser vista esta sexta-feira à noite (21h) e este sábado (19h).

As duas criadoras e artistas do coletivo Os Possessos partiram de Fahrenheit 451, clássico literário e distópico de Ray Bradbury publicado nos anos 1950, para imaginar no presente uma era em que "livros são proibidos e 'bombeiros' queimam qualquer obra encontrada". Tudo para questionar "as manobras de distração dos extremismos para embrutecer e polarizar a sociedade" e colocar a dúvida sobre "de que forma a literatura pode lutar contra as narrativas polarizadas que assolam o mundo em que vivemos". Bilhetes: €14.