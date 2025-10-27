Sábado – Pense por si

Cinco (bons) filmes e séries para entrar no espírito do Halloween

Entre regressos, novas histórias e adaptações, o terror continua vivo e recomenda-se. Juntámos cinco sugestões, mais antigas e mais recentes, para quem prefere passar o Halloween no sofá.

André Almeida Santos 27 de outubro de 2025 às 07:00
A nova série da HBO Max, 'It - Welcome To Derry', é uma das sugestões apropriadas para a quadra
A nova série da HBO Max, "It - Welcome To Derry", é uma das sugestões apropriadas para a quadra DR

Caso prefira passar a noite mais assustadora do ano em casa, deixamos-lhe sugestões de séries e filmes. De Welcome to Derry, o regresso ao universo de It, a uma revisitação de Stranger Things, passando pelo thriller de ficção científica Companion, há opções para (quase) todos os gostos.

Andrés Muschietti Maine Hill House Guerra Fria Bill Skarsgård Jack Quaid Mike Flanagan Sophie Thatcher
