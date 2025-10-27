Cinco (bons) filmes e séries para entrar no espírito do Halloween

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Entre regressos, novas histórias e adaptações, o terror continua vivo e recomenda-se. Juntámos cinco sugestões, mais antigas e mais recentes, para quem prefere passar o Halloween no sofá.
Caso prefira passar a noite mais assustadora do ano em casa, deixamos-lhe sugestões de séries e filmes. De Welcome to Derry, o regresso ao universo de It, a uma revisitação de Stranger Things, passando pelo thriller de ficção científica Companion, há opções para (quase) todos os gostos.