Sábado – Pense por si

Teatro

Rita, Nuno, Rilke e um piano no São Luiz

Dias 4 e 5 de novembro, no Teatro São Luiz, a atriz Rita Blanco e o pianista Nuno Vieira de Almeida transportam para o presente música dorida e um poema em prosa de Rainer Maria Rilke.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
Rita, Nuno, Rilke e um piano no São Luiz
Tiago Neto 28 de outubro de 2025 às 18:00
Rita Blanco e Nuno Vieira de Almeida homenageiam Viktor Ullmann no Teatro S. Luiz
Rita Blanco e Nuno Vieira de Almeida homenageiam Viktor Ullmann no Teatro S. Luiz Pedro Rosário Nunes

Escrito em 1899, o poema em prosa A Balada de Amor e Morte do Porta-estandarte Christoph Rilke, escrito por Rainer Maria Rilke, é, ao mesmo tempo, prosa, poema, melodia, convulsão e confissão. Em 1944, no campo de concentração de Theresienstadt, o compositor austríaco Viktor Ullmann pegou nele e transformou-o numa peça de melodrama musical e teatral (que concluiria pouco antes de ser deportado para Auschwitz e lá morrer). Agora, o poema original e a sua revisitação juntam no palco do São Luiz, em Lisboa, a 4 e 5 de novembro, o pianista Nuno Vieira de Almeida e a atriz Rita Blanco.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Música Rita Blanco São Luíz Lisboa Auschwitz
Artigos Relacionados
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

Rita, Nuno, Rilke e um piano no São Luiz