Kevin Costner e o Oeste americano, em oito episódios

"O Oeste Selvagem com Kevin Costner", série documental que vai passar em Portugal no Canal História, é uma viagem surpreendente pela história americana.

André Almeida Santos 26 de outubro de 2025 às 18:00
A série, de oito episódios, estreia em Portugal na primeira segunda-feira de novembro, dia 3
A série, de oito episódios, estreia em Portugal na primeira segunda-feira de novembro, dia 3

Quando a casa fica pequena, expande-se, procura-se uma maior. Na fundação de um país também é necessário encontrar espaço para todos viverem, sobretudo se a estimativa é que a população duplique a cada geração. O Oeste Selvagem com Kevin Costner é a história dessa expansão dos EUA para oeste. Desfazem-se mitos e arrumam-se ideias românticas vindas do cinema. Esse é o primeiro grande choque desta série documental de oito episódios que estreia no Canal História a 3 de novembro, pelas 22h15.

Kevin Costner e o Oeste americano, em oito episódios