12 maneiras de celebrar o Halloween fora de casa

A noite mais sombria do ano aproxima-se e não faltam programas para festejar. Sugerimos-lhe 12 experiências para viver este Halloween à sua maneira: à mesa, na pista de dança ou com os miúdos.

Sofia Parissi 28 de outubro de 2025 às 23:00
O restaurante Terrace convida a viver a noite de 31 de outubro com um buffet temático
O restaurante Terrace convida a viver a noite de 31 de outubro com um buffet temático

O Halloween como o conhecemos hoje terá origem entre os séculos XV e XIX, mas acredita-se que a tradição tenha nascido há mais de dois mil anos. Era nesta altura do ano que os celtas celebravam o fim do verão com o festival pagão Samhain, que ao mesmo tempo simbolizava um encontro entre o mundo dos vivos e dos mortos. No século VIII, o Papa Gregório III instituiu o Dia de Todos os Santos - data em que se celebram os que já partiram -, a 1 de novembro. A expressão inglesa All Hallows Eve foi atribuída à véspera, evoluindo mais tarde para Halloween.

