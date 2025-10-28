Sábado – Pense por si

Em "Bugonia", Lanthimos está mais acessível e zangado do que nunca

O novo filme do realizador de "Pobres Criaturas" é uma das suas obras de mais fácil digestão. Mas é também um filme zangado com o mundo, a Humanidade e as teorias da conspiração.

Nuno Miguel Guedes 28 de outubro de 2025 às 07:00
Como tem vindo a ser habitual nos seus filmes, Yorgos Lanthimos convocou Emma Stone para esta longa-metragem
Como tem vindo a ser habitual nos seus filmes, Yorgos Lanthimos convocou Emma Stone para esta longa-metragem D.R.

Se existe afirmação que podemos fazer sem receios acerca do cinema do realizador grego Yorgos Lanthimos é esta: ou se gosta ou não se gosta. O registo autoral de Lanthimos não tem lugar para o compromisso e meias-tintas, dividindo os espectadores em indefetíveis admiradores ou irreversíveis detratores. A razão para isto tem a ver com a opção por filmes com narrativas e temas em que o absurdo, o mágico e o surreal convivem alegremente. Ora isto pode afastar muitos dos que preferem histórias tratadas de forma mais convencional, o que desde o início nunca foi a vontade do cineasta.

Em "Bugonia", Lanthimos está mais acessível e zangado do que nunca