Jardins do Marquês: um festival com Oeiras no coração

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Com ligação estreita à autarquia em que acontece, o festival propõe concertos para um público experiente. Arnaldo Antunes, The Stranglers, uma noite de jazz e outra de comédia fazem parte do cartaz.
Há festivais que não escondem ao que vêm e o Jardins do Marquês é um deles. “Mais uma edição que promete afirmar Oeiras como um dos principais destinos culturais do País”, lê-se no site oficial do município, a propósito da edição deste ano, que começa esta sexta-feira, 26 de junho, e termina a 6 de julho, decorrendo na Quinta de Cima do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.