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Jardins do Marquês: um festival com Oeiras no coração

Com ligação estreita à autarquia em que acontece, o festival propõe concertos para um público experiente. Arnaldo Antunes, The Stranglers, uma noite de jazz e outra de comédia fazem parte do cartaz.

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Jardins do Marquês: um festival com Oeiras no coração
Gonçalo Correia 23 de junho de 2026 às 22:59
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Jean-Jacques Burnel, histórico baixista e vocalista dos britânicos The Stranglers, vai regressar a Portugal
Jean-Jacques Burnel, histórico baixista e vocalista dos britânicos The Stranglers, vai regressar a Portugal Jean-Jacques Burnel

Há festivais que não escondem ao que vêm e o Jardins do Marquês é um deles. “Mais uma edição que promete afirmar Oeiras como um dos principais destinos culturais do País”, lê-se no site oficial do município, a propósito da edição deste ano, que começa esta sexta-feira, 26 de junho, e termina a 6 de julho, decorrendo na Quinta de Cima do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.

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