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Já lá vão sete! Gato Larry despede-se de Keir Starmer e prepara-se para conhecer o novo Primeiro-Ministro do Reino Unido

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou a sua demissão esta segunda-feira. E Larry, o gato de Downing Street, prepara-se para conhecer o sétimo governante desde que assumiu o cargo de Chief Mouser.

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Já lá vão sete! Gato Larry despede-se de Keir Starmer e prepara-se para conhecer o novo Primeiro-Ministro do Reino Unido
SÁBADO 24 de junho de 2026 às 11:21
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Primeiros-Ministros vão e vêm. Mas há alguém que continua no cargo de sempre: o gato Larry
Primeiros-Ministros vão e vêm. Mas há alguém que continua no cargo de sempre: o gato Larry

Em Downing Street, há uma tradição que parece resistir a todas as mudanças políticas. Larry, o gato mais famoso do Reino Unido, continua no seu posto enquanto os primeiros-ministros entram e saem. Com a demissão de Keir Starmer, anunciada esta segunda-feira, o felino de 19 anos prepara-se para receber mais um inquilino no número 10. Será o sétimo líder britânico que Larry conhece desde que chegou à residência oficial.

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Tópicos tradição novo gato Gatos gata Reino Unido Keir Starmer
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