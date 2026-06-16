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Nas ruas e à mesa, um guia para o São João

Nos próximos dias, e como dita a tradição, a cidade Invicta vai estar em festa. Entre restaurantes, concertos e programas alternativos, encontrámos sugestões para que possa aproveitar os festejos populares do Porto da melhor forma.

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Nas ruas e à mesa, um guia para o São João
Sofia Parissi 16 de junho de 2026 às 07:00
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As festas de São João, no Porto, celebram-se anualmente na noite de 23 para 24 de junho
As festas de São João, no Porto, celebram-se anualmente na noite de 23 para 24 de junho Miguel Nogueira

Com raízes em antigos rituais pagãos, as celebrações que hoje conhecemos como festas de São João foram cristianizadas na Idade Média, passando a estar associadas ao nascimento de São João Batista. A referência mais antiga às festividades encontra-se na obra de Fernão Lopes, cronista e escrivão do Reino de Portugal. “Em 1384, ele dizia que, por alturas do São João, os moradores do Porto costumavam fazer grande festa”, explicava Hélder Pacheco, autor de O Livro do S. João (2005), à SÁBADO, em 2023. Hoje, as festas populares do Porto são das maiores e mais emblemáticas do País e têm como ponto alto a madrugada de 23 para 24 de junho. Até lá, não faltam motivos para sair de casa.

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