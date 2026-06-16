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Nove festivais de comer e chorar por mais

De norte a sul de Portugal continental em busca de festivais de verão que abrem o apetite. Aqui há caracóis, peixe e marisco de qualidade, carnes no fogo e chefs com estrelas Michelin.

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Nove festivais de comer e chorar por mais
Ricardo Santos 16 de junho de 2026 às 23:00
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De 17 a 19 de julho, o festival itinerante Chefs on Fire regressa a Aveiro
De 17 a 19 de julho, o festival itinerante Chefs on Fire regressa a Aveiro D. R.

Se há tema consensual em tempo de nefastas polarizações é a gastronomia. É à mesa que os portugueses e quem cá vive parecem estar de acordo. Em Portugal, come-se bem de norte a sul. Desta vez, não fomos às ilhas, mas recolhemos informação preciosa para quem não prescinde do prazer no prato e no copo e não se importa de fazer alguns quilómetros para ter experiências inesquecíveis. De Lisboa ao Porto, passando por Aveiro ou rumando ao Algarve, fizemos uma lista de festivais gastronómicos - e culturais - que vão marcar este verão. Dos mais populares aos mais exclusivos. Tome nota e bom apetite.

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