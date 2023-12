"All I want for Christmas is"... mais canções de Natal, para desenjoar dos êxitos dos Wham! e de Mariah Carey sem perder o espírito natalício. Já tem playlist para a consoada?

De "All I Want for Christmas is You" a "Last Christmas I gave you my heart", há versos natalícios hegemónicos, predominantes nas rádios e nas playlists de época, a cada dezembro que passa.