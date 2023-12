Sair à noite antes do Natal: seis sugestões para o fim de semana

Gaste já as calorias em antecipação: antes do jantar e do almoço de Natal, aproveite esta sexta-feira e este sábado para cantar e dançar até de manhã, em Lisboa ou no Porto. Deixamos-lhe 6 propostas.

Uma noite cheia de atuações e DJ sets na discoteca Lux Frágil, as batidas do DJ e produtor Progressivu no Musicbox ou a pista de dança do Maus Hábitos: em Lisboa e no Porto, são várias as opções para sair à noite neste final de semana que antecede o Natal.



A pensar em quem tem vontade de celebrar a música e divertir-se com amigos antes de se juntar à família para as comemorações natalícias, deixamos-lhe seis propostas.