12 mercados de Natal para visitar com a família

De norte a sul do País, juntámos 12 feiras, mercados e aldeias de Natal para entrar no espírito em família ou com amigos.

Seja em Lisboa, no Porto, em Coimbra ou em Leiria, já está tudo a postos para a contagem decrescente até ao Natal. De norte a sul do País, fadas, renas e duendes saíram à rua para receber de braços abertos miúdos e graúdos. Isto claro, sem esquecer o Pai Natal, sempre pronto a ouvir os pedidos dos mais novos. A pensar neles, os mercados enchem-se de carrosséis, pistas de gelo, comboios e rodas gigantes, mas nem por isso os adultos ficam de fora. Fique com as nossas sugestões e aproveite para sair de casa com a família.