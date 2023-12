Virgílio Nogueiro Gomes: 'A única coisa proibida na mesa de Natal é a falta de fartura e variedade'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Se os pratos da mesa de Natal têm uma tradição de séculos justificada pela religião católica, já os do Ano Novo têm no máximo um século. Esta festa é assim caracterizada pelo gastrónomo como uma "festa exibicionista, sem carga religiosa".

Virgílio Nogueiro Gomes é um dos mais conceituados gastrónomos nacionais. Além das aulas de História da Alimentação dedica-se às palestras e às crónicas. Algumas delas - juntamente com textos inéditos - foram agora reunidos no livro Histórias e Curiosidades à Mesa, a pretexto do qual falámos com o autor sobre as tradições de Natal e Ano Novo.