O professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e consultor no Instituto Nacional de Estatística (INE) é um dos maiores especialistas no estudo da pobreza e das desigualdades em Portugal. Carlos Farinha Rodrigues mostra-se preocupado com os dados mais recentes, divulgados pelo INE em novembro. Defende o sucesso do RSI, mas diz que é preciso ir mais longe nas políticas de inclusão social. Sublinha que temos de mudar mentalidades e deixar de tolerar a pobreza.