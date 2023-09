Ana Bispo Ramires: “Não planeamos nada em Portugal. Temos uma cultura do curto prazo”

Quando começou a dar formação a atletas, estranhavam ver uma mulher. Recorda até situações caricatas de treinadores que, a meio da sessão, a convidavam para jantar. Mas, quando viam que percebia do que falava, mudavam de atitude. Ana Bispo Ramires, psicóloga do desporto, diz que se considera mais uma educadora e que sempre quis “abordar a psicologia do ponto de vista da educação e do treino”. Reforça que há um vazio de treino de competências emocionais para a vida, mas que na área do desporto é diferente. “Há uma cultura de superação, na sociedade não, o que é uma pena.” Fundou e coordena o Grupo de Atuação em Psicologia & Performance (GAPP), que trabalha com várias empresas e atletas. A psicóloga critica ainda os coaches “yes, you can”, que não têm estratégias.