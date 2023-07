Jorge Castela, fundador do Chega: 'Ventura adapta-se à espuma dos dias'

Preparamo-nos para entrar numa divisão com cerca de 12 metros no centro de Lisboa. À entrada, enquanto arrastamos as solas dos sapatos ao tapete de entrada, as paredes estão tapadas por livros e livros dispostos em estantes e duas bandeiras penduradas — uma da Catalunha, outra de apoio a Donald Trump. "Nota-se muito de que gosto da autodeterminação dos povos?", brincou o advogado e economista Jorge Castela ao receber a SÁBADO no seu escritório. Foi neste lugar, a 18 de outubro de 2018, que Castela criou o Chega com André Ventura. Seria também o primeiro quartel-general do partido, onde se reuniam as primeiras figuras, como Pedro Perestrello, Nuno Afonso, Fernanda Marques Lopes, Patrícia Sousa Uva, entre outros.