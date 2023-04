Paula Margarido: “O problema da Igreja é pensar que está a um nível acima dos outros”

Dia 13 de fevereiro é o dia de aniversário da sua filha mais velha, Alice. Mas 13 de fevereiro de 2023 foi também o dia em que a Comissão Independente apresentou o relatório que expôs a verdadeira dimensão dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica: quase 5 mil vítimas. Como católica praticante, além do cargo na equipa de coordenação nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, Paula Margarido não conseguiu deixar de pensar: “Podia ter sido eu”, disse à SÁBADO numa entrevista Zoom feita a partir do Funchal, na Madeira (onde preside à comissão diocesana local). Mas a fé não a impede de ser crítica em relação à Igreja: “Está na hora de mudar, já fizemos disparates tremendos, não vamos continuar a fazê-los.”