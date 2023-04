MARO: 'Este disco é uma virada de anos difíceis'

Um álbum gravado "para limpar a alma". Em longa entrevista à SÁBADO, MARO fala de "Hortelã", do seu percurso, do Festival da Canções e das dores que as canções expõem: "Se estou triste, sai uma canção triste".

Encontrámo-lo no Brasil, a passar uma temporada "no interior de São Paulo" há três semanas. Foi aí que MARO nos explicou que está a aproveitar os últimos meses a viver entre Portugal e Brasil. Foi assim que passou os anos mais recentes, devido à pandemia da Covid-19 e ao Festival da Canção, que venceu no ano passado com a canção saudade, saudade - projetando-se depois na lusofonia graças também à edição mais recente da Eurovisão, onde chegou à final e terminou em 9º lugar.