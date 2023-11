No início de outubro, Diane Kruger foi homenageada no Festival de Cinema de Zurique. A atriz, de 47 anos, ganhou o Prémio Golden Eye pela sua carreira, e reagiu assim: “No início pensei: ‘Esperem lá, não sou assim tão velha.’ Mas isso fez-me parar e refletir. E olhando para trás, percebi que... uau, já fiz tanta coisa.” Com 47 anos, e 21 de carreira no cinema, já entrou em 34 filmes. Em 2017, ganhou o prémio de Melhor Atriz no Festival de Cannes pelo filme alemão In The Fade.