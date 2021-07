Tiago Bettencourt em concertos especiais, num ferry ou num forte

Tiago Bettencourt anda na estrada com o seu mais recente álbum, "2019 Rumo ao Eclipse", um trabalho que fala de viagens, de separações e reencontros, de autoconhecimento e, de certa forma, também de espiritualidade.



Envolto nesta aura, o músico de 41 anos decidiu fazer uma paragem de seis dias no concelho de Caminha para associar as suas canções ao Caminho de Santiago, no projeto intitulado "Caminho Rumo ao Eclipse".

A iniciativa decorre em pleno Ano do Jubileu da rota milenar e, por isso mesmo, tem uma carga simbólica maior. Como tal, as seis localidades escolhidas por Tiago Bettencourt para esta espécie de minidigressão dentro da sua tournée nacional são pontos de passagem de peregrinos.