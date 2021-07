Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo chega pela primeira vez ao Porto para interpretar em palco "O Baile", juntamente com a Orquestra do Atrave. Neste terceiro Concerto Promenade 2.0 promovido pelo Coliseu do Porto serão apresentadas as obras "The Ball", de Miguel Ramalho, e "Outono para Graça", de Vasco Wellenkamp, num programa de dança e música comentado ao vivo pelo musicólogo Jorge Castro Ribeiro. Os movimentos dos bailarinos, ora frágeis e delicados, ora impetuosos, dialogam neste espetáculo com a música de diversos compositores, como Gustav Mahler. O concerto tem lugar às 11h de domingo, dia 25 de julho, e os bilhetes custam entre €6 e €14.