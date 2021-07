Buraka para sempre

Cinco anos depois do seu concerto de despedida, os Buraka Som Sistema editam-no em disco. Buraka 4 Ever quer manter viva a chama da multiculturalidade e mostrar-nos que o movimento não acabou.

No dia 1 de julho de 2016, os Buraka Som Sistema deram o seu mais recente concerto, nos jardins da Torre de Belém. Não obtivemos de Branko e DJ Riot, os dois integrantes que entrevistámos muito perto desse mesmo local, exatos cinco anos após o espetáculo, a garantia de que não seria o último. Para já, no entanto, decidiram assinalar a data com o lançamento do concerto em disco, para nos relembrar de que, apesar de separados, os Buraka são para sempre.